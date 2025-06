AirBaltic bo Brnik povezal z Gran Canario RTV Slovenija Latvijska letalska družba AirBaltic bo jeseni vzpostavila letalsko povezavo med Brnikom in španskim otokom Gran Canaria. Prvi let bo opravila v soboto, 25. oktobra, nato pa bo od 31. oktobra do 27. marca linija obratovala ob petkih.

