Simone Inzaghi zapušča Inter in odhaja v Savdsko Arabijo Sportal Italijanski nogometni strateg Simone Inzaghi, ki je v soboto izgubil finale lige prvakov z Interjem proti PSG (0:5) in tako v sezoni 2024/25 ostal brez lovorike, se bo preselil v Savdsko Arabijo. Vse več je virov, ki poročajo o tem, kako je že sprejel ponudbo bogatega kluba Al Hilal, ki bo kmalu nastopil na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA. Angleški klubski velikan in aktualni zmagovalec konfere...

