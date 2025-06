V zgodnjih jutranjih urah 3. junija 2025 je bil Krimski most, ključna prometna povezava med Rusijo in zasedenim Krimom, zaprt za več kot dve uri zaradi domnevnega napada z morskimi droni. Po poročanju ukrajinske agencije UNN, ki se sklicuje na Telegram kanal “Krimski veter”, so bile ponoči zabeležene eksplozije v bližini mostu, kar je sprožilo sum na napad. Ruski viri so sprva trdili, da je šlo za ...