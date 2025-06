[Video] To so podvodni droni “Marička”, ki so jih Ukrajinci uporabili v napadu na Krimski most Nova24TV Potem ko je Ukrajina nedavno presenetila z izvedbo operacije “Pajkova mreža”, v kateri je z droni uničila več kot 40 ruskih vojaških letal globoko v Rusiji, je odjeknila še vest o napadu na Krimski most, ki Rusijo povezuje s polotokom Krim. Nova poročila razkrivajo, da so Ukrajinci v napadu na most uporabili podvodne drone Marička. Ukrajinska varnostna služba (SBU) je v torek sporočila, da je ...

