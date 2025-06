Predlog zakona o konoplji spremenjen: konopljo lahko predpiše samo zdravnik, največ za en mesec RTV Slovenija Odbor za zdravstvo je preimenoval in precej spremenil predlog zakona, ki se zdaj imenuje zakon o konoplji za medicinske in zdravstvene namene. Podprli so ga poslanci Svobode in Levice, SD pa ni uspel s predlogi za preložitev in številne dopolnitve.

