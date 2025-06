“Zakonodaja ni prostor za ideološke eksperimente!” je bila jasna vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec v zvezi s torkovo sejo odbora za zdravstvo, kjer se je obravnavalo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo in pa predlog zakona o konoplji. Golobova koalicija je vložila predlog, s katerim želijo dostop do ...