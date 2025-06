Ajdovščina: Divjal, skoraj povozil pešča, se zaletel v policiste in bežal naprej Dnevnik Goriški policisti so pobeglega voznika lovili z več patruljami, vendar se ni želel ustaviti. Celo trčil je v policijski avto in znova odpeljal. Ko z vozilom ni mogel več nadaljevati poti, je zbežal peš, a ga je policist na koncu dohitel in spravil

Sorodno





Omenjeni Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Borut Pahor

Luka Mezgec

Nataša Pirc Musar