Bliskovit ulov kočevskih policistov: voznik začetnik omejitev prekoračil za 69 kilometrov na uro Svet 24 Kočevski policisti so se včeraj med opravljanjem meritev hitrosti na cesti med Ribnico in Kočevjem najbrž počutili, kot da so na dirkališču. V naselju je njih je s hitrostjo 119 kilometrov na uro švignil voznik začetnik, ki je vozniško dovoljenje dobil pred vsega 8 meseci.

Sorodno









































































































































Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Matej Mohorič

Borut Pahor

Nataša Pirc Musar