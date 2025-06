ROGAŠKA SLATINA 48-letnik ustreljen ob cesti, storilec si je sodil 200 metrov nižje Novice.si Na celjski policijski upravi so danes navedli prve podrobnosti v zvezi s sinočnjim umorom in samomorom v Rogaški Slatini. Vzroka za krvavi obračun med 48 in 78-letnima sorodnikoma (šlo naj bi za nečaka in strica) še niso ugotovili. Kakor je povedal Boštjan Debelak, pomočnik vodje celjskih kriminalistov, je bila žrtev ustreljena s pištolo in z več streli. »Sestala sta se ob glavni cesti v Rogaški S ...

