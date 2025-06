(ŠOKANTNO) Na območju Rogaške Slatine našli dve mrtvi osebi Demokracija Piše: C. R. “Danes okoli 19. ure smo bili obveščeni, da so v Rogaški Slatini našli dve mrtvi osebi,” je sporočila PU Celje. Prve ugotovitve kažejo, da gre za sum storitve kaznivega dejanja umora in samomor. Na kraju sta poleg ogledne skupine Sektorja kriminalistične policije PU Celje tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Ogled kraja dejanja še poteka. Več sledi … ...

