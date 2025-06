Peskov: To se bo zgodilo v času in na način, ki "se bo naši vojski zdel primeren" SiOL.net Rusija se bo odločila, kako in kdaj se bo odzvala na ukrajinske napade na ruska letališča prejšnji teden, so danes sporočili v Kremlju. Obenem so potrdili, da je ruski predsednik Vladimir Putin ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu dejal, da se bo Rusija za napade maščevala. V Moskvi tudi vztrajajo, da napadi niso povzročili večje škode na letalih.

