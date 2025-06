Ukrajina naj bi napadla dve ruski letališči, v Kijevu ubite štiri osebe 24ur.com Rusija je ponoči Ukrajino napadla z največjim številom dronov in raket doslej. Tarča so bila mesta na zahodu države, pa tudi Kijev, kjer so bili ubiti štirje ljudje, najmanj 20 pa ranjenih. Moskva trdi, da je napad izvedla v odgovor na ukrajinske napade na rusko ozemlje. Medtem so ukrajinske sile ponoči uspešno napadle vojaški letališči Engels in Djagilevo globoko na ozemlju Rusije, ki ju ruska l...

