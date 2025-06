Včeraj, nekaj pred 18. uro, je na območju Domžal prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena kolesar in voznik osebnega avtomobila. ”Po do sedaj zbranih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilnega premika voznika osebnega avtomobila,” so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. V prometni nesreči je bil kolesar lahko telesno poškodovan. Policisti vodijo prekrškovni postopek.