Konec spora: Maraaya in Nika izvensodno rešili spor 24ur.com Na slovenski glasbeni sceni je prišlo do preobrata. Po burnem javnem sporu med glasbenico Niko Zorjan in zakoncema Marjetko in Alešem Vovkom - Raayjem, je v javnost prišla novica, da so vpleteni zadevo sporazumno rešili.

