Glasbeni spor med Niko Zorjan ter Raayem in Marjetko Vovk je zaključen. Po izvensodni poravnavi so od petka znova dostopni Nikini videospoti na YouTubu. Med njimi Luna, Napaka, Leti visoko in Na plažo. Žurnal24.si poroča, da je konec spora. “Spor smo rešili na sporazumen način. Oboji smo zadovoljni, da je prišlo do sporazumne rešitve zadeve. Najina energija je zdaj usmerjena v prihodnost, v najino ...