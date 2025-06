Suspendirali maorske poslance, ki so sejo prekinili s plesom (VIDEO) N1 Tri maorske poslance, ki so lani novembra s plesom prekinili sejo novozelandskega parlamenta, so suspendirali. Svojih poslanskih dolžnosti ne bodo sme

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Jan Oblak

Borut Pahor

Nataša Pirc Musar