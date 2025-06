Z bojnim plesom prekinili sejo, tri poslance zdaj suspendirali 24ur.com Novozelandski parlament je suspendiral tri maorske poslance, ki so lani prekinili sejo z izvedbo hake - maorskega tradicionalnega bojnega plesa. S plesom so izrazili protest proti spornemu zakonu o sodelovanju Maorov in vlade. Svojih poslanskih dolžnosti ne bodo smeli izpolnjevati 21 oz. sedem dni.

