Nika Zorjan razkrila, zakaj je odšla od Raaya in Marjetke SiOL.net Prvič se je po razpletu spora z Raayem javno oglasila Nika Zorjan. "Morala sem se odločiti, ali ostanem in še naprej izgubljam del sebe ali pa tvegam in odidem svojo pot," je v Tarči povedala o odločitvi, da prekine sodelovanje z njim.

