Izrael izvedel napade na predmestje Bejruta 24ur.com Izrael je v četrtek zvečer izvedel zračne napade na predmestja Bejruta, po navedbah vojske so ciljali podzemne obrate za proizvodnjo dronov libanonskega gibanja Hezbolah. Pred tem so prebivalce območja pozvali k evakuaciji. Napad so obsodili Združeni narodi in libanonske oblasti, ki ga vidijo kot kršitev suverenosti države.

