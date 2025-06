Izrael izvedel napad na južno predmestje Bejruta RTV Slovenija Izrael je v četrtek zvečer izvedel zračne napade na predmestja Bejruta, kjer so po navedbah vojske so ciljali podzemne obrate za proizvodnjo dronov libanonskega gibanja Hezbolah. Pred tem so prebivalce območja pozvali k evakuaciji.

