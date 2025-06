Piše: C. R. V nadžupniji sv. Jurija v Hočah so danes slavnostno odkrili relief enega pomembnejših mož slovenske duhovne in jezikoslovne zgodovine, dr. Antona Murka. Relief je delo priznane akademske kiparke Vlaste Zorko. Dogodek je potekal tudi v luči počastitve Murkovega rojstnega dneva, v nedeljo, 8. junija, bo namreč minilo 216 let od njegovega rojstva, zato dogodek ni bil zgolj umetniški in zg ...