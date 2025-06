V hoški nadžupniji odkrili relief duhovnika in jezikoslovca dr. Antona Murka Družina

V nadžupniji sv. Jurija v Hočah so v petek, 6. junija, slavnostno odkrili relief enega pomembnejših mož slovenske duhovne in jezikoslovne zgodovine, dr. Antona Murka. Relief je delo priznane akademske kiparke Vlaste Zorko, pobudo pa je z donacijo omogočila Kreativna baza, družba za komuniciranje in strateško svetovanje....

