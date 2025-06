Silovit napad Rusov, toliko dronov so našteli zurnal24.si Rusija je ponoči znova napadla Ukrajino z raketami, droni in bombami. V napadu na Harkov, ki ga je tamkajšnji župan označil za najsilovitejšega od začetka vojne, so umrli najmanj trije ljudje. Še dva sta umrla v Hersonu na jugu države, več ljudi je ranjenih.

