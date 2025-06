Kočevski rog 80 let pozneje: »Sprave ne more biti brez resnice« Družina

Po letu 2020, ko se je to zgodilo prvič, je bila roška sveta maša za pobite domobrance in druge žrtve revolucije prvo junijsko soboto znova ob Jami pod Macesnovo gorico, ob morišču torej, kjer so terenske raziskave že pred več kot 20 leti pokazale, arheološki izkop posmrtnih ostankov 3.450 žrtev jeseni 2022 pa dokončno dokazal, da je kraj množične smrti Slovencev....

