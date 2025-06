Premier Robert Golob je v Brestanici slavil 80. obletnico vrnitve izgnancev in beguncev v domovino ter opozoril na zavedanje, da vojna predstavlja zlo. Medtem ko je izrekel obsodbo nad nacizmom in fašizmom, pa se je vnovič izognil obsodbi revolucionarnega nasilja komunistične oblasti, kar kaže na to, da oblasti še naprej ni za spravo slovenskega naroda, ampak za nadaljevanje razkola. Medtem k ...