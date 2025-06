Ruski vlogi slovanskega »pater familiasa« je odklenkalo – to je vzrok za napad in dolgotrajno vojno zoper Ukrajino Demokracija Piše: Vančo K. Tegov Konflikt, ne vojna zoper Ukrajino je eksistencialni izziv za Rusijo, je nedolgo tega izjavil Kremeljski prvi propagandist, sicer v bolj zaviti obliki. Med drugim poudarja, da to ni običajen meddržavni spor, temveč neposredna grožnja prihodnosti ruske države in njenih državljanov. Ali če prevedem za vse preostale Evropejce, v dvorišču ki so si ga zarisali vsi ruski vladar ...

Sorodno