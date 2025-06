Društvo izgnancev Severno Primorske je v Novi Gorici počastilo dan izgnancev in 80. obletnico vrnitve na domove, poročajo Primorske novice. S severne Primorske so v taborišča smrti, delovna taborišča, tovarne in rudnike v Nemčijo odpeljali približno 10.000 ljudi, od dojenčkov do starejših. »Žal mladi danes premalo vedo o nasilju nad civilnim prebivalstvom,« je izpostavila predsednica društva Dora ...