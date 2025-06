Zvečer nogometna poslastica med Portugalci in Španci Dnevnik V bavarski prestolnici bo drevi ob 21. uri na sporedu finalna nogometna tekma zaključnega turnirja lige narodov. Za prvo mesto se bodo udarili Španci in Portugalci, tekma za tretje mesto med Nemci in Francozi pa se bo v Stuttgartu pričela ob 15. uri.

Sorodno