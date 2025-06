Francozi z goloma Mbappeja in Oliseja ugnali Nemce za končno tretje mesto 24ur.com Nogometaši Francije so osvojili končno tretje mesto v četrti izvedbi lige narodov. V malem finalu v Stuttgartu so Francozi premagali Nemčijo z 2:0 (1:0). Strelca za galske peteline sta bila Kylian Mbappe in Michael Olise.

Sorodno







Omenjeni Francija

Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Primož Trubar

Drago Jančar