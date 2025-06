Španec in Argentinec najboljša na OP Francije med dvojicami Sportal Španec Marcel Granollers in Argentinec Horacio Zeballos sta zmagovalca odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu v konkurenci dvojic. V finalu Rolanda Garrosa sta peta nosilca premagala osma nosilca Britanca Joeja Salisburyja in Neala Skupskega s 6:0, 6:7 (5), 7:5.

