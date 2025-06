Iva Oliveiro motivirala krivica, ki jo je doživel njegov brat dvojček Sportal "Super vesel sem, moj brat je vzel eno zmago, jaz drugo in to je izjemno," je po zaključni peti etapi 31. dirke Po Sloveniji povedal zmagovalec sprinta v Novem mestu, portugalski član moštva UAE Emirates – XRG Ivo Oliveira. Spomnil se je druge etape letošnje dirke, ko je sprint v Rogaški Slatini dobil njegov brat dvojček Rui, pa so ga sodniki nato kaznovali zaradi domnevno nevarne vožnje in ga pot...

