Anders Halland Johannessen popihal na dušo prirediteljem slovenske pentlje Sportal 25-letni Norvežan Anders Halland Johannessen je danes spisal novo poglavje v 31-letni zgodovini največje slovenske kolesarske dirke. Član moštva Uno-X-Mobility je v zadnji, peti etapi dirke ubranil zeleno majico vodilnega in postal sploh prvi Norvežan z zmago na dirki Po Sloveniji. To je bila obenem njegova prva profesionalna zmaga v karieri. "Občutek je res neverjeten!" je ugotavljal v cilju v No...

Sorodno



























Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Primož Trubar

Luka Dončić