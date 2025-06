Jareda Leta devet žensk obtožilo spolnega nadlegovanja 24ur.com Jared Leto se sooča s kar devetimi obtožbami žensk, ki trdijo, da jih je spolno nadlegoval. Štiri od teh trdijo, da so bile v času dogajanja še mladoletne, dve od njih sta obtožbo podali javno in razkrili domnevne podrobnosti njunega razmerja. Igralec in glasbenik kakršnokoli napačno ravnanje strogo zanika.

