Oskarjevec Jared Leto obtožen spolnega nadlegovanja SiOL.net Ameriškega igralca in glasbenika je več žensk obtožilo spolnega nadlegovanja in neprimernega vedenja. Ena izmed njih je njegovo vedenje opisala za "plenilsko, grozljivo in nesprejemljivo". O obtožbah je po poročanju portala Air Mail spregovorilo devet žensk, Letov predstavnik pa jih je zanikal in označil za lažne.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Luka Dončić

Primož Roglič