Zaradi grožnje z bombo evakuirali Terme Olimia SiOL.net V enih od slovenskih term na območju Policijske uprave Celje so v soboto popoldne prejeli elektronsko obvestilo o nastavitvi eksplozivnega telesa, zato so obiskovalce evakuirali. Grožnja se je izkazala za lažno, so sporočili s Policijske uprave Celje. Po poročanju medijev gre za Terme Olimia.

Sorodno





Omenjeni Celje

Terme Olimia Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Primož Trubar

Janez Janša