V enih od slovenskih term na območju Policijske uprave Celje so v soboto popoldne prejeli elektronsko obvestilo o nastavitvi eksplozivnega telesa, zato so obiskovalce evakuirali. Grožnja se je izkazala za lažno, so sporočili s Policijske uprave Celje. Šlo je za Terme Olimia, kjer so tudi pojasnili podrobnosti dogodka. Kot so navedli na celjski policijski upravi, so s pregledom ugotovili, da je šl ...