Rusija napadla Ukrajino z največjim številom dronov doslej, Poljska je ob tem aktivirala bojno aviacijo Demokracija Piše: C. R., STA Ruska vojska je ponoči Ukrajino napadla z 479 brezpilotnimi letalniki, so danes sporočile ukrajinske sile; gre za rekordno število izstreljenih dronov. Napadi so povzročili škodo v več regijah, a za zdaj v Ukrajini ne poročajo o morebitnih smrtnih žrtvah. Po navedbah ukrajinskih sil je zračna obramba prestregla 460 dronov in 19 od 20 ruskih raket. Samo nad regijo Rivne na zahod

