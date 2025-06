Ruska vojska je ponoči izvedla največji napad od začetka vojne. Na Ukrajino je izstrelila 479 brezpilotnih letalnikov, so danes sporočile ukrajinske sile in dodale, da gre za rekordno število izstreljenih dronov. Poleg tega je bilo na različne dele Ukrajine izstrelili še 20 raket. Napadi so povzročili škodo v več regijah. Napad je bil usmerjen predvsem na osrednje in zahodne predele države. Ukraji ...