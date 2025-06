Ronaldo kljub Yamalovi nešportni potezi napovedal: Lamina čaka izjemna kariera 24ur.com Nogometaši portugalske izbrane vrste so po boljšem izvajanju enajstmetrovk v finalnem obračunu Lige narodov v Münchnu premagali aktualnega evropskega prvaka, reprezentanco Španije. Cristiano Ronaldo in druščina so tako še drugič v zgodovini osvojili lovoriko za zmago v omenjenem tekmovanju. Kljub svoji nogometni grandioznosti pri komaj 17-letih pa je z nešportno potezo razočaral zvezdnik Barcelon...

Sorodno































Omenjeni Cristiano Ronaldo

Portugalska

Španija Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Luka Dončić

Primož Roglič