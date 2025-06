Piše: Gašper Blažič Če so se nasledniki rdečega režima vsaj nekaj let po osamosvojitvi sramovali izrazov, kot je »revolucija«, »razredni boj« in podobno, je sedaj vse drugače. Sedaj povsem odkrito govorijo o naslednji fazi komunistične revolucije. To še zlasti velja za Levico in njene vidne člane. Med njimi je minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki je v soboto s pompozno poslanico po ...