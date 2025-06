Mesec ponosa 2025: Zakaj izobešamo mavrično zastavo Vlada RS Mesec ponosa, ki ga obeležujemo vsako leto junija, izhaja iz zgodovinskega boja LGBTIQ+ skupnosti za temeljne pravice in svobodo izraza. V številnih državah – tudi v Sloveniji – je to čas, ko v javnem prostoru izrazimo spoštovanje do raznolikosti in poudarimo pomen človekovega dostojanstva. Tudi letos smo pred ministrstvom izobesili mavrično zastavo.

