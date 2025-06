Uničena razstava bolnikov s krvnimi boleznimi: 'Ljudje ne vedo, kaj počnejo' 24ur.com Na Gallusovem nabrežju v Ljubljani so neznani vandali v nedeljo zvečer poškodovali razstavo, ki jo je pripravilo Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi. Na razstavnih plakatih so bile predstavljene osebne zgodbe posameznikov, ki se spopadajo z levkemijo, limfomom in drugimi krvnimi boleznimi.

