Vandali uničili razstavo, ki so jo pripravili v Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi RTV Slovenija V Ljubljani so vandali uničili razstavo, ki so jo pripravili v Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi. Ob 30-letnici društva so bile na panojih zgodbe bolnikov, pa tudi podatki o levkemiji, limfomu in drugih krvnih bolezni.

Sorodno