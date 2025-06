Se nam obeta še en razburljiv dan? Sportal Kolesarji na Kriteriju po Dofineji so se podali na dolgo in razgibano etapo. Kolesarje bo popeljala od Briouda do Charantonnayja (207,2 km). Karavana bo morala premagati pet kategoriziranih, a ne preveč zahtevnih vzponov, zadnjega na Chateau Jaune (1,2 km/9,2 %) bo začela 19 km pred ciljem.

