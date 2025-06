Ali so svetovalci za cepljenje finančno podprti? Tako meni ameriški minister Kennedy Študent Ameriški minister za zdravje Robert F. Kennedy mlajši je v ponedeljek nepričakovano razrešil vseh 17 članov svetovalnega odbora ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices), ki svetuje Centru za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) o imunizaciji. Po navedbah Kennedyja naj bi bil odbor preplavljen s konflikti finančnih interesov in ni več deloval neodvisno, temveč kot »rubber stamp« farma ...

Sorodno









Omenjeni Farmacija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anže Logar

Nataša Pirc Musar

Matjaž Han

Robert Golob