Poletje v Tivoliju, ki ga Mednarodni grafični likovni center organizira 15. leto, bo tudi tokrat ponudilo raznolik glasbeni in umetniški program v parku Tivoli, okolici gradu Tivoli in Švicariji. Ponudilo bo predstave za otroke, vodstva po razstavah, grafične delavnice pred gradom in koncerte. Program se prepleta s 36. grafičnim bienalom.