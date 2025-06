Poletje v Tivoliju: letos tudi v znamenju grafike in Oraklja RTV Slovenija Mednarodni grafični likovni center že 15. leto organizira Poletje v Tivoliju, ki park zapolni z raznolikim glasbenim in umetniškim programom. Letošnji se prepleta s 36. grafičnim bienalom, ob tem pa bodo pripravili tudi koncerte in predstave za otroke.

Sorodno

Omenjeni Ljubljana

MMC Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Janez Janša

Matjaž Kek

Luka Dončić

Robert Golob