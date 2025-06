Po napadu na župana: pripor za dva napadalca, hišni pripor za mladoletnika Lokalec.si Po sobotnem napadu na ribniškega župana Sama Pogorelca so bili danes pred preiskovalnega sodnika privedeni trije osumljenci. Sodnik je za mladoletnega osumljenca odredil hišni pripor, za 18-letnega in 25-letnega osumljenca pa pripor. Policija je v ponedeljek zvečer pridržala tudi 25-letnega osumljenca, potem ko je bila prostost že odvzeta mladoletniku in 18-letniku zaradi novih ugotovitev v preisk ...

