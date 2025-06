Priletna gospa zatavala v hladilnico gostilne, rešili so jo podhlajeno Svet 24 Na avstrijskem Tirolskem je 73-letnica v sredo približno uro in pol preživela v hladilnici ene od gostiln, potem ko ji kljub varnostnemu sistemu ni uspeli odpreti vrat. Zaradi podhladitve so jo prepeljali v bolnišnico v Innsbrucku.

