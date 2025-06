Slovenci odpirajo novo poglavje, selektor se ne želi pretirano obremenjevati z rezultati Sportal V Riu de Janeiru, Quebecu in Xi'anu se je začela odbojkarska liga narodov. Slovenci se bodo v prevetreni zasedbi in z novim selektorjem Fabiom Solijem, ki se ne želi obremenjevati z rezultati in točkami, prvič predstavili v četrtek ob 2. uri po slovenskem času. Njihov prvi tekme bodo neugodni Kubanci. Na uvodni tekmi je evropska prvakinja Poljska s 3:1 premagala Nizozemsko., branilci lovorike Fran...

